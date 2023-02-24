Samsun’da düzenlenen yardım etkinliğinin geliri depremzede çocuklara bağışlandı.

Samsun’da düzenlenen yardım etkinliğinin geliri depremzede çocuklara bağışlandı.

Karadeniz Bölgesi Rusça Konuşanlar Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği (KATRUS), Büyük Anadolu Hastaneleri desteği ve işbirliği ile dayanışma etkinliği düzenlendi. Yardım etkinliğinden elde edilen gelir depremzede çocuklara bağışlandı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu hasarın yaralarını sarmak için vatandaşlar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları gayretli çalışmalarını sürdürüyor. Büyük Anadolu Hastaneleri, depremin ilk anından itibaren bölgeye her türlü yardım ve desteği sağlamak adına tüm imkanlarını seferber ederek yetkililerle gerekli koordinasyonu sağladı.

Depremin en çok etkilediği çocuklara destek olmak için KATRUS tarafından Büyük Anadolu Hastaneleri lobisinde yardım etkinliği düzenlendi. Birbirinden farklı el işleri, sanat eserleri ve unlu mamullerin olduğu etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Açılışta konuşan Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alparslan Tuhta, "6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat ara ile meydana gelen deprem felaketinde 11 şehrimiz etkilenmiş, 13,5 milyon vatandaşımız doğrudan ve dolaylı olarak zarar görmüş, şuana kadar 10 binlerce vatandaşımız kaybedilmiş ve yine 200 bine yakın vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak kendi imkanlarımız dahilinde bölgeye yardımlarımız ulaştırılmak ile birlikte, yine yardım çalışmalarımızın bir devamı olarak Karadeniz Bölgesi Rusça konuşanlar Eğitim, Kültür ve Dostluk Derneği ile ortak iş birliği içinde hastanemiz bünyesinde hayır etkinliği düzenlenmiştir. 23 ve 24 Şubat tarihlerinde bu hayır etkinliğimizde dernek üyesi arkadaşlarımızın kendilerinin yaptığı el işleri (dikiş, örgü), sanat(resim, hediyelik eşyalar, el sanatları) ve gastronomi (unlu mamuller) gelirleri deprem bölgesine gönderilmek üzere satışa sunulmuştur. Hastane olarak deprem yaralarımızı sarmak için yardım etkinlikleri düzenleme ve etkinliklerde yer almaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Yoğun ilgi gören etkinliğe Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, KATRUS Başkanı Pelvin Gündüz, Meydan Hastanesi Şubesi Başhekimi Dr. Ahmet Mulis Korur, doktorlar, idari personel, sağlık çalışanları, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.