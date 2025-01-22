Bilecik Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri köy ve mahalle sahalarında yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bilecik Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Kaymakamlığın işbirliği ile “Milletin Kapısı” projesi kapsamında Osmaneli’ne bağlı Balçıkhisar, Seçik köyleri ile ilçe merkezinde tanıtım faaliyetlerin de en üst düzeyde iletişim kuruluyor. Taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekiplerince; vatandaşların talep ve önerilerini yerinde almak amacıyla ilçe ve köy ziyaretleri gerçekleştiriyor.