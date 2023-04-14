Merkezefendi Belediyesi deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta konteyner yaşam alanı kurarak afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Başkan Doğan, “Dayanışma içerisinde depremzedelerimizin yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Hem deprem bölgesindeki hem de Denizli’deki afetzedeleri yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen tüm şehirlere destekte bulunan Merkezefendi Belediyesi, afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi Biçin Mahallesi’ne 20 adet konteyner ev yerleştirdi.

“Yaraları sarmak için mücadele ediyoruz”

Merkezefendi Belediyesi ayrıca Nurhaklı depremzedeler için Ramazan ayının ilk gününden itibaren bölgeye günlük 2 bin ekmek ulaştırmaya devam ediyor.

Bu zor günleri el ele vererek, birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Depremden zarar gören tüm hemşehrilerimize bir yaşam alanı sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Kahramanmaraş’ın Biçin Mahallesi’ndeki konteyner ihtiyacını giderdik. Bunun yanı sıra Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Nurhak İlçesi’nde günlük 2 bin adet ekmeği depremzedelerimize ulaştırarak, sofralarına katkıda bulunuyoruz. Nurhak Belediye Başkanımız İlhami Bozan ile birlikte, dayanışma içerisinde depremzedelerimizin yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz” dedi.