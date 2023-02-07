Mersin Erdemli’de binlerce kişi Erdemli Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım çağrısına destek oldu.

İhtiyaç olan, battaniye, mont, soba ve temel yaşam malzemeleri toplanarak tırlarla depremden en çok etkilenen illerden Hatay ve Osmaniye’ye gönderildi.

Mersin Erdemli Belediyesi depremde zarar görenler için yardım çağrısına bulundu. Çağrı ile birlikte Erdemli Belediyesi Turizm Karşılama Merkezi’ne binlerce vatandaş gelerek destek oldu. Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan battaniye, mont, soba ve temel yaşam malzemeleri getirilerek tırlara yüklendi. İlk etapta yüklenen iki tır Hatay ve Osmaniye’ye doğru yola çıktı.

Yardım çağrısına binlerce vatandaşın akın ettiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Ülkemiz ciddi bir felaket altında, Cenab-ı Hak’tan niyazımız bize bir daha bu tür afet yaşatmamasıdır. Ama bizim milletimizin kadirşinaslığı, milletimizin güzelliğinin önemli bir örneğini Erdemli ‘de yaşıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden bu yana kadar binlerce vatandaşımız akın akın deprem bölgesine yardım etmek adına, evlerinde ne varsa, ellerinden ne geliyorsa, güçleri neye yetiyorsa akın akın yardım için belediyemizin yardım toplama merkezine akın ediyor vatandaşlarımız ” diye konuştu.

Erdemli Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Tollu, “Sabahın ilk saatlerine Hatay’a ekskavatörlerimizi gönderdik, üç tane ekskavatörümü şu anda Hatay’da. Bir ekskavatörümüz Belen’de ve belediyemizin uhdesinde konuşlandırdığımız kurtarma ekibimizle, 30 kişi şu anda Belen’de, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması adına canla, başla çalışıyor. El birliğiyle, gönül birliği içerisinde yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, milletimize geçmiş olsun“ dedi.

Depremin ilk anından bu yana teyakkuza geçen Erdemli Belediyesi’nin 30 kişilik arama kurtarma ekibinin Hatay’ın Belen İlçesi’nde görev yaptığı da belirtildi.