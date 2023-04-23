Uluslararası Yardım Eli Derneği, depremin etkilediği kentlerden biri olan Diyarbakır’da depremzede çocuklara bayram hediyesi dağıttı.

Uluslararası Yardım Eli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman ve hayırseverler, deprem bölgesini ziyaret ederek çocukların yüreğine dokundu. Ramazan ayının Kahramanmaraş merkezli depremlerin gölgesinde geçtiğini belirterek, yaraların el birliği ile bir an evvel sarılması, acıların paylaşılarak azaltılması hususunda herkesin büyük gayret ve çabaları olduğunu söyledi.

Devlet-millet işbirliği ve koordinesi ile bu çaba ve gayretler büyük oranda amacına ulaştığını ifade eden Danışman, “Bayram öncesi deprem bölgeleri başta olmak üzere, Anadolu’daki şube ve temsilciliklerimiz aracılığı ile yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafetleri hediye edildi” dedi.

Depremde ağır yara alan 11 ile, 10 bin gıda paketi gönderdiklerini kaydeden Danışman, “Bunun yanı sıra kardeş aile projesi başlattık. Şu an için 1000 kardeş ailemiz olan depremzede kardeşlerimize destek olduk. Kardeş aile projemiz devam edecek. Uluslararası Yardım Eli Derneği olarak Diyarbakır ve 30 ilimizde binlerce yetim olan evlatlarımıza bayramlık alarak sevindirdik” diye konuştu.