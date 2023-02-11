Deprem bölgesine yardım götüren araçlardan feribot ücreti alınmadığı bildirdi.

Deprem bölgesine yardım götüren araçlardan feribot ücreti alınmadığı bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili vurdu. Depremin ardından bölgeye birçok ilden yardımlar gidiyor. Bölgelere yardım götürmek için Pertek- Elazığ güzergahını kullanan kamyon ve benzeri araçlardan feribot ücreti alınmayacağı bildirildi.

Uygulamayı depremin hemen ardından hayata geçirdiklerini belirten Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile güneye bağlan en kısa karayolu ilimizden geçiyor. O nedenle çokça tercih edilen bir yol. Bizler de depremin hemen ardından özel feribot işletmecileriyle de görüşerek gönderilen yardımların geçişlerinden feribot ücreti alınmaması yönünde görüş birliğine vardık. Depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardımların daha hızlı şekilde yerine ulaşması için bu kararı aldık” dedi.

Pertek ile Elazığ arasında hizmet veren 2’si özel biri de belediyeye ait 3 feribot bulunduğunu aktaran Alan, tır, kamyon ve benzeri araçlardan ücret alınmadığını; uygulamanın ihtiyaçların giderilmesine kadar devam edeceğini belirtti.