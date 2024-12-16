Ankara’nın tanınmış iş insanlarından Gülşah Saatci, Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği’nin 11. si düzenlenen Yeni Yıl Alışveriş Şenliği’nde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu’nun organizasyonuyla Sheraton Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte, Gülşah Saatci’nin standı, sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan özel bir projeye ev sahipliği yaptı…

Şenlikte, standında sokak hayvanları için hazırlattığı mamaları ücretsiz olarak dağıtarak büyük ilgi topladı.

CUMHURİYETİN DEĞERLİ TASARIMCISI CEMİL İPEKÇİ’DEN DESTEK

Şenlikte Cumhuriyetin Değerli Tasarımcısı ödülünü kazanan ünlü modacı Cemil İpekçi, Gülşah Saatci’nin standını ziyaret ederek sokak hayvanlarına duyarlılığı artırmaya yönelik projeye tam destek verdi. İpekçi, etkinlikte, sokak hayvanlarına farkındalık kazandırılması adına yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Saatci, etkinlikte en çok üzerinde durduğu konulardan birinin, sokak hayvanlarını toplama ve belirli alanlarda toplayıp, ölüm kamplarına yerleştirme amacını güden yasa olduğunu belirtti.

Gülşah Saatci, şenlikteki standında sadece kendi hazırladığı mamaları değil, Patileri Koruma Derneği’nin de önemli bir destekçisi oldu.

“Patileri Koruma Derneği, gerçekten sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına çok çalışan bir dernek. Onların yanında olmak, el birliğiyle bu canlara daha iyi bir yaşam alanı sağlamak benim için çok önemli,” diyerek derneğin önemine vurgu yaptı.

Şenliğe katılanlar, Gülşah Saatci’nin bu mesajını duydukça, hem derneklere bağışta bulundular hem de ücretsiz dağıtılan mamalarla hayvan dostlarına ikramda bulundular, iyiliği ve duyarlılığı paylaştılar.