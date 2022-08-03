Geçtiğimiz günlerde Azka Müzik etiketi ile "Yaranamıyoz" şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan ve iddialı klibiyle tartışmalara neden olan Kuşum Aydın, yeni şarkısının ilk konserini Bodrum’da verecek.

Geçtiğimiz günlerde Azka Müzik etiketi ile "Yaranamıyoz" şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan ve iddialı klibiyle tartışmalara neden olan Kuşum Aydın, yeni şarkısının ilk konserini Bodrum’da verecek.

17 Ağustos Çarşamba günü Azka Otel’de sahne alacak olan Kuşum Aydın, sözleri Ayla Çelik’e ait olan şarkının yaz aylarında dilden dile dolaşacağını belirtirken, yeni şarkısının ilk konserini de Bodrum’da vereceği öğrenildi.