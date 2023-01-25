Denizli Merkezefendi ilçesinde bir evin koltuğunda oynarken sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli Merkezefendi ilçesinde bir evin koltuğunda oynarken sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir evin içinde oynayan yaramaz kedi, girdiği koltuktan bir süre çıkamadı. Kedinin bağırış sesini duyan sahibi, kendi imkanlarıyla sıkışan kedisini koltuktan çıkartamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, eve gelerek koltuk içerisinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından koltuğu dikkatlice parçalayan ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Kedisine kavuşan sahibi ise ekiplerin başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.