Edinilen bilgilere göre olay Divriği ilçesi Selimoğlu köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Ş.A. keçilerden birinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Bir süre keçiyi indirmek için çabalayan Ş.A. başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaramaz keçiyi beline halat bağlayarak kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

Ardahan’da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Ardahan’da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

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