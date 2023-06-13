Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir çiftinin tırpan motoru ile kaza ile yaraladığı yavru karaca, gerekli müdahalelerin ardından yeniden doğaya salındı.

Geçen günlerde ihbar üzerine Başköy Mahallesine giden Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, yaralı haldeki karacaya gerekli müdahaleyi uyguladıktan sonra karacanın ilk bulunduğu yere bıraktı. Anne karacanın yavrusunu yakın bir noktada beklediği tespit edildi.

Olay yerinde açıklamada bulunan Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, “Sabah saatlerinde bitkileri hasat etmekte kullanılan tarım aletiyle bahçeye giden vatandaşımız, fındık ocağının kenarında duran yavru karacayı fark etmeden hafifçe yaralamış. Vatandaş daha sonra bize haber verdi ve biz de hemen olay yerine giderek gerekli müdahaleyi yaptık. Karacanın 10 günlük yavru olduğunu gözlemledik. Gerekli müdahalesini gerçekleştirdik. Genel durumunda herhangi bir bozukluk yoktu. Daha sonra annesinin yakınlarda olabileceğini düşünerek ve yarasının ileri seviyede olmadığını gözlemleyerek yavruyu annesinin gözetimine bıraktık” dedi.

Vatandaşlardan yavru Karaca gördüklerinde herhangi bir temasta bulunmamaları konusunda uyarılarda bulunan Veteriner Biçim, “Annesi yakın çevrede besleniyordur. Zaten birbirlerine seslenerek kendileri yavrularını bulabiliyor, ulaşabiliyor. Böyle durumlarda eğer yara aldıysa da ihbar hattımıza ihbarlarını yaparak yardımcı olmalarını sağlayabiliriz” diye konuştu.