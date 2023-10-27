Adıyaman’da, aldığı kaza yaralısını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesinde trafik kazasında yaralanan yaralıyı alarak 02 HC 436 plakalı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmeye çalışan Ali C., idaresindeki ambulansla İrfan K., idaresindeki 02 ADP 429 plakalı minibüs, Kayalık Mahallesi 3.Çevre Yolu ile eski Zey Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada ambulansta bulunan sağlık görevlilerinden Kübra E., yaralandı. Sağlık görevlisi ile hastaneye ulaştırılmaya çalışılan yaralı, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.