Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin yapılması amacıyla Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin yapılması amacıyla Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Manisa’nın Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye faaliyeti esnasında, yol kenarında kanadı kırık, yaralı vaziyette yabani şahin bulundu. Ekipler, yaralı şahini tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına bırakılması için Manisa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.