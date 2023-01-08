Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesine bağlı Sabırlı köyünde bir vatandaş jandarma ekiplerini arayarak yol kenarında yaralı şahin bulduğunu haber verdi. Bunun üzerine ekipler olay yerine giderek şahini teslim aldı. Ekipler yaralı şahini tedavisi yaptırılması için Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.