Karabük’ün Eflani ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edilmesi için kutu içerisine konularak yolcu servisiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine gönderildi.

Karabük’ün Eflani ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edilmesi için kutu içerisine konularak yolcu servisiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine gönderildi.

Eflani ilçesinde vatandaşlar tarafından yolun kenarında yaralı bir şahin bulundu. Durum hemen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekipler vatandaşlardan yaralı şahinin kendilerine gönderilmesini istedi. Eflani Belediyesi bünyesinde görevli veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan şahin, kutu içerisinde konularak yolcu servisiyle Karabük’e gönderildi. Şehirlerarası Otobüs Terminalinden DKMP ekipleri tarafından teslim alınan şahin tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.