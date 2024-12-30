Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan şahin jandarma ekiplerine teslim edildi.

Serdar Satılmış Başdağ Karabük Safranbolu karayolu Navsaklar köyü mevkiinde yol kenarında yaralı Şahin’i fark etti.

Uçamayan Şahin’i yanında götüren Başdağ Uygulama noktasında bulunan Jandama ekiplerine durumu bildirerek yardım istedi. Başdağ yaralı Şahin’i jandarma teslim etti.

Jandarma ekipleri de yaralı Şahin’i Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ekiplerine teslim etti..

Başdağ herkesi doğada yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti.