Edirne’de jandarma ekipleri tarafından İpsala ilçesi Gala Gölü Milli Parkı bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevi sırasında bulunan kıl kuyruk cinsi yaban ördeği tedavi altına alındı.

Edirne’de İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, İpsala ilçesi Gala Gölü Milli Parkı bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevi sırasında kıl kuyruk cinsi yaban ördeğine rastladı. Göl çevresindeki sazlıkların arasında avcılar tarafından yaralandığı değerlendirilen kıl kuyruk cinsi yaban ördeğini yaralı halde bulan jandarma ekipleri, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline haber verdi.

Yaralı yaban ördek, görevli personel tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından gerekli bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Usulsüz yollarla yapılan avcılığa karşı denetim faaliyetleri ve doğa koruma devriyelerinin yine halkın desteği ile daha azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.