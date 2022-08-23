Eskişehir’de jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alan içerisinde yaralı halde bir leylek bulundu. Leylek, yapılan tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşama salınması amacıyla Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.