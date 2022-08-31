Ekipler tarafından yaralı leylek, ilk müdahalenin ardından gerekli tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Arsuz’un Kaleköy açığında deniz yüzeyinde yaralı halde bulunan leylek tespit edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.