Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı halde bulduğu leyleği doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca “Yaralı Hayvana Jandarma Şefkati” faaliyetlerine devam ediyor. Germencik ilçesinde sokak hayvanlarını besleme faaliyeti icra edildiği esnada, yaralı olduğu fark edilen Leyleğin ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılırken, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilerek bölgeye gelen ekiplere teslim edildi.