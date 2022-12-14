Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan vatandaş sahip çıktı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan vatandaş sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir köpeğin sokak ortasında kanlar içinde olduğunu gören Lacin Şimşek, yardıma gitti. Köpeğin silahla vurulduğunu anlayan Şimşek, onu alarak evine getirdi. İlçe devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Şimşek, sokak köpeğine ilk müdahaleyi kendi evinde yaparak köpeğin yaralı yerlerini gazlı bezle temizledi, ardından da veterinere haber verdi.

Lacin Şimşek yaptığı açıklamada, “Sabah işe giderken yolun kenarında bu köpeği ağlayarak gördüm. Yanına yaklaştım her tarafı kan içerisindeydi. Vicdanım el vermedi köpeği aldım işe gitmeden geri eve geldim. Eldiven giydim, sargı bezi aldım. Kan olan yerlerini temizledim. Baktım kalçasının üstünden silah ile vurmuşlar hayvan acısından duramıyor. Veteriner arkadaşı aradım onlar gelip alacaklar şu an evde kendi imkanlarımla bakıyorum. Bu köpeğe bunu yapan insan olamaz” dedi.