Hakkari’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine belediye sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bulvar Caddesi üzerindeki valilik yakınlarında yoldan geçen sokak köpeğine otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan köpek yaralanırken, sürücü ise kayıplara karıştı.

Durumun Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen veteriner ekibi, burada köpeğe ilk müdahalede bulundu. Daha sonrada veteriner kliniğine götürülerek tedavisi yapılan köpek, müşahada altına alındı. Vücudunun değişik yerlerinde ezilme bulunan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.