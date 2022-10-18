Kırıkkale’de yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin, yapılan tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Kırıkkale’de yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin, yapılan tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Kırıkkale’de vatandaşlar tarafından Keskin ve Balışeyh ilçelerinde doğada bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. DKMP Merkez Şefi Samet Yılmaz tarafından Veteriner Fakültesi’ne götürülen kızıl şahinler, tedavi altına alındı. 10 günlük tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşan 2 kızıl şahin, av koruma memurları ve jandarma ekiplerince doğaya salındı.