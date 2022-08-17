Muhafaza altına alınan kızıl şahin Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Kızıl şahin burada tedavi altına alındı. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde kızıl şahin bulundu. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı kızıl şahini muhafaza altına aldı.

Sarıkamış’ta yaralı olarak bulunan kızıl şahin Kars’ta tedavi altına alındı.

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