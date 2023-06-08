Amasya’da ayağından yaralı halde bulunan yaralı karacaya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ayağı sarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Kafese konulan karaca, tedavisi için Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavisi sonrasında diğer karaca ve geyiklerin bulunduğu alana salınacağı belirtildi.

Bölgede karacalar çoğaldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi yetkilileri, “Bölgemizde çoğalan karaca yavrularını sahipsiz sanıp annelerinden ayırmayalım” uyarısı yaptı.