Trabzon’da dikenli tellere takılarak yaralanan karaca Ortahisar Belediyesi’nin Küçük Dostlar Kliniği’nde tedavi edildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde vatandaşlar bir karacanın dikenli tellere takılarak yaralandığını fark etti. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Yaralı karacayı bulunduğu yerden alan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Ortahisar Belediyesi’nin Küçük Dostlar Kliniğini arayarak tedavi için yardım istedi. Kliniğe getirilen yaralı karaca, yapılan muayenesinin ardından Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Aydın, "Yaralı karacanın ilk muayenesini ve tetkiklerini yaptık. Vücudunda yaralanmalar vardı. Yaptığımız operasyonla yaraları diktik, pansuman işlemlerini yaptık ve antibiyotiklerini verdik. Hayati tehlikesi yok, sağlık durumu da iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen karaca, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacak.