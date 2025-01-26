Bolu’da vatandaşlar tarafından sokak köpeklerinin saldırısından yaralı halde kurtarılan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karacıyı gören vatandaşlar köpekleri bölgeden uzaklaştırarak karacayı kurtardı. Yaralı olduğu tespit edilen karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından araç içerisinde tedavisi yapılan karaca ekipler tarafından ormanlık alana getirilerek yeniden doğaya bırakıldı.