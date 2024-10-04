Giresun’un Eynesil ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı bir ceylan Giresun Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dizgine Deresi’nde temizlik çalışmaları sırasında vatandaşlar, yaban köpeklerin kovaladığı ceylanı fark ederek duruma müdahale etti. Yaban köpeklerinden kaçarken dereye düştüğü tahmin edilen ceylan, vatandaşlar tarafından kurtarılarak yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı ceylana ilk müdahaleyi yaparak tedavi sürecini başlattı. Tedavisinin ardından ceylanın doğal yaşam alanına geri salınacağı öğrenildi.