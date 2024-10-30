Edirne’nin Keşan ilçesiyle Boztepe köyü yolu arasında yaptığı kazada yaralananın, ardından yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra yere yığılan sürücü, yoldan geçenler tarafından fark edilerek hastaneye kaldırılsa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 22 FS 037 plakalı otomobil ile Boztepe köyü istikametine giden Onur Özkan, kaza yaptı. Boztepe köyü eski yolunda yaptığı kazada ağır yaralanan Özkan, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak, Sanayi Kavşağı istikametine doğru yürümeye başladı.

Onur Özkan, yaralı halde yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra bir ticaret merkezi yakınlarında yol kenarında yere yığıldı. Yoldan geçenler tarafından fark edilen Özkan, ihbar üzerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Onur Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.