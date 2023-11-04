Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpek, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Karakoçan ilçesi Bazlama köyünde vatandaşlar yaralı halde yavru köpek buldu. Köpeği gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesine bildirdi. Bunun üzerine Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri olay yerine gelerek yaralı yavru köpeği teslim aldı. Yaralı köpek Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.