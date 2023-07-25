Denizli Büyükşehir Belediyesi, farklı yerlerde bulunan yaralı baykuş, kerkenez ve kızıl şahini tedavi ederek sahip çıktı.

Bir çok çalışma ve projeye imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince de yalnızca sokak hayvanlarına değil yaban hayatına da şefkat eli uzattı. Geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan baykuş, kerkenez ve kızıl şahin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kontrolleri yapılan kuşların açık yaralarının bulunmadığı, kaslarında güçsüzlük, sinirlerinde hasar ve beslenmeye bağlı sorunlar nedeniyle uçamadıkları tespit edildi.

Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan baykuş ve kerkenez yeniden doğaya bırakılırken, kızıl şahinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Sinan Kılınç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine getirilen baykuş ve kerkenezin tedavilerini tamamladıklarını, kuşların kimliklendirme işlemlerinin yapılarak yeniden doğal hayatlarına bıraktıklarını söyledi. Kızıl şahinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydeden Veteriner Hekim Kılınç kısa süre sonra onun da özgürlüğe kanat çırpacağını belirtti.