Karaman’da belediye ekipleri tarafından parkta yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yakınlarında çalışma yapan belediye ekipleri, yaralı haldeki pelikanı gördü. Yaralı olduğu için uçamayan pelikana yardım etmek isteyen belediye çalışanları durumu Karaman Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve HAYDİ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen HAYDİ ekibi belediye çalışanları ile birlikte yaralı pelikanı yakalayarak Karaman Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek üzere götürdü.

Yaralı pelikanı fark eden belediye çalışanı Celalettin Özer, “Sabah işe geldiğimizde yaralı pelikanı gördük. Doğa Korumaya haber ettik, biz burada göz kulak oluyoruz. Doğayı korumak ve hayvanlara zarar gelmesini önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralı olduğunu kan lekelerinden gördük. Pelikan yaralı olduğu için uçamıyordu” dedi.

Pelikanın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.