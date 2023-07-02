Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan ve EKODOSD tarafından bakıldıktan sonra DKMP’ye teslim edilen 2 baykuş yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunmasının yanı sıra yaban hataının da korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) teslim edilen ve 3 gün bakılan peçeli baykuş yavruları, doğaya salınacağı günü bekliyor. EKODOSD Bilim Danışmanı Üyesi Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş ve Prof. Dr. Raika Onmuş tarafından derneğe getirilen 2 baykuş yavrusu, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne (DKMP) teslim edildi. Yaralı halde bulunan ve ayaklarında sorun olduğu tespit edilen yavru baykuşlar rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Peçeli baykuşların uzun süre aç kaldıklarını belirten Doç. Dr. Onmuş; “Bu yırtıcı kuş türü, yüzü maskeyle kapatılmış gibi göründüğünden adı Peçeli Baykuş olarak bilinmektedir. Bilimsel adı Tyto Alba’dır. Baykuş yavrularını İzmir’in Urla ilçesinde bir evin çatısında yapılan restorasyondan sonra çatıya çıkıp bulmuşlar. Aslında bu tür çatı uygulamaları yapılırken, önceden bir yuva var mı diye kontrol etmekte yarar vardır. Çatıda restorasyon çalışması olduğundan ebeveyni de yuvaya gelememiş ve terk etmiş. Yavrularda uzun süre aç kalmışlar. Ev sahipleri ebeveyni bulamamışlar. Ege Üniversitesi”nden okuyan bir öğrencimize ulaşıp yavruları teslim etmişler. O da bize getirdi. Yavruların her ikisinde de ayaklarında problemler var. Donanımlı bir yerde tedavi edilmeleri gerekli. Tedaviden sonra doğal yaşam alanına kavuşturulmalıdır. Geçici olarak Kuşadası EKODOSD’a getirdik” dedi.

“Bu kuşların insanlara çok yararı var”

Peçeli baykuşların insanlara çok yararı olduğuna dikkat çeken EKDOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise “Bilim danışmanı üyemiz Doç. Dr. Ortaç Onmuş tarafından getirilen Peçeli Baykuş yavrularını 3 gündür beslenmelerini sağlıyoruz. Çok iştahlılar. Sadece ayaklarında bir sorun görülüyor. Dün gece Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Egemen İşcan’la görüşerek DKMP ekiplerine teslim ettik. Onlarda ADÜ Veterinerlik Fakültesi’ne götürerek tedavilerinin yapılmasını sağlayacaklar. İyileştikten sonra doğaya bırakılacak. Baykuşlar için hep kötü hikayeler uydurulmuştur. Aslında bu sevimli kuşların insanlara çok yararı vardır. Bir peçeli baykuş sadece üreme döneminde 750 ile 1000 kadar fare, birkaç bin böcek tüketir, dolayısıyla evinizin, tarlanızın yanında böyle bir baykuşun yaşaması, ekin ya da hayvancılıkta karşılaşacağınız zararı, bulaşıcı hastalıkları, böcek sokmaları gibi tehditleri engelleyen ve insanlık için doğa koruma sağlayan önemli bir türdür. Doğal ekosistem içinde önemli yeri olan bu sevimli canlıları mutlaka korumalıyız. Baykuşlar, tarihte yaşanmış veba salgını döneminden beri tüm dünyada akıl, bilge ve dürüstlüğün sembolü haline gelmiştir” dedi.