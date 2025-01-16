Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince teslim alınarak, tedavisinin yapılması için doğa koruma ekiplerine teslim edilen yaralı Kızıl Şahin, tedavisin ardından yeniden doğaya salındı.

Geçtiğimiz günlerde Germencik’e bağlı Neşetiye Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından uçamayacak kadar yaralı ve halsiz halde “Kızıl Şahin” türü yırtıcı bir kuş bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince yaralı kuş teslim alındı. Koruma altına alınan kuş, tedavi, bakım, ve rehabilite edilerek tekrardan doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personellerine teslim edildi. Teslim alınan kızıl şahin, 15 günlük bakım, besleme ve rehabilitasyonunun ardından Danişmentgazi kırsalından yeniden doğaya bırakıldı.