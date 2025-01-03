Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince teslim alınan yaralı Kızıl Şahin, tedavisinin yapılması için doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Neşetiye Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından uçamayacak kadar yaralı ve halsiz halde bir “Kızıl Şahin” türü yırtıcı kuş bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince yaralı kuş teslim alındı. Koruma altına alınan kuş, tedavi, bakım, ve rehabilite edilerek tekrardan doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personellerine teslim edildi.