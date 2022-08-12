Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle seyir halindeyken kabuğu kırılmış kaplumbağayı fark eden vatandaşın ihbarı üzerine yaralanmış halde bulunan hayvanı Veterinere teslim etti. Yaralı kaplumbağanın kırılan kabuklarına yaklaşık 1 saat süren operasyonda serklaj teli ile dikiş atıldı. Hasar gören bölge, sorunsuz birleşmesi için alçıya alınırken, veterinerde gözetim altında tutulan kaplumbağanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Dünya barışına dikkat çekmek için bisikletle pedal çeviriyorlar

Dünya barışına dikkat çekmek için bisikletle pedal çeviriyorlar

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.