Afyonkarahisar’da yaralı halde bulunan kızıl şahin ve çakal koruma altına alındı.

Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan Köyü yakınlarında yaralı kızıl şahin Hocalar ilçesine bağlı İhsaniye köyü kesikler mahallesinde yaralı çakal bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunan yaralı hayvanlar Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sandıklı İlçe Şefliği personeline teslim edildi. Doğa koruma personeli ise kızıl şahin ve çakalı Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine götürdü. Yaralı çakal ve kızıl Şahin’in rehabilitasyon süresi tamamlandıktan sonra doğal hayata bırakılacağı bildirildi.