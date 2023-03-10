Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen gökdoğan ile dünyanın en çevik kuşları arasında gösterilen kerkenez, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan gökdoğan ve kerkenez kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tosya Şefliğine teslim edildi. Veteriner hekimce gerçekleştirilen tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci tamamlanan gökdoğan ve kerkenez kuşları, ekipler tarafından doğaya salındı.