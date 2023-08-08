Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralı halde bulunan dövüşkenkuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı kenarında Mehmet Şenol isimli vatandaş tarafından yaralı halde dövüşkenkuş bulundu. Vatandaş bulduğu kuşu Abana ilçesine götürerek müdahalede bulundu. Kanatlarından ve vücudunun bazı bölgelerinden yaralanan kuş, beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kanatlarından aldığı darbe sebebiyle uçamayan kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.