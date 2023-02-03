Sinop’un Erfelek ilçesinde yaralı halde bulunan alaca baykuş, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaralı halde bulunan alaca baykuş, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.

Vatandaşın ilçenin kırsal kesiminde bulduğu alaca baykuş, yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine Sinop Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi hekimleri tarafından koruma altında alınan baykuş, tedavisi ve bakımının ardından rehabilitasyon sürecini tamamladı. Tüm şartların iyi olduğu anlaşıldıktan sonra da doğaya salındı.