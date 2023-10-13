Sinop’un Türkeli ilçesinde yaralı halde bulunan ağaçkakan, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyünde, Türkeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Enes Dincel tarafından, göreve giderken yolda yaralı haldeki ağaçkakana rastladı. Kanadından yara alması nedeniyle uçamayan ve bitkin halde kalan yaralı ağaçkakan için Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne haber verildi.

Yaralı ağaçkakan, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi yapılmak üzere Çatakgeriş Köyü Muhtarı Ergün Yıldırım’a teslim edildi.