Kütahya’da 3 katlı bir iş yerinin çatısından düşerek yaralanan güvercine esnaflar sahip çıktı.

Kütahya’da 3 katlı bir iş yerinin çatısından düşerek yaralanan güvercine esnaflar sahip çıktı.

Balıklı Mahallesi Balık Caddesi üzerinde çatıdan düşerek boyun ve kanatlarından yara alan güvercin, bölge esnafları Tahir Çelik, Güldane Ceylan ve Süleyman Yüce tarafından fark edilerek koruma altına alındı. Esnaflar yaralı güvencine su ve yiyecek vererek kendine gelmesini sağladı. Esnaflar bu arada, telefonla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü görevlilerine ulaşmaya çalıştı. Ancak hiç bir görevlinin aramalara cevap vermemesi esnafları isyan ettirdi.

Esnaf Tahir Çelik, "Yaralı güvencinin daha çabuk sağlığına kavuşması için ’Alo 153 Beyaz Masa’yı aradık. Onlar da bu durumlu ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü’ne ait 3 ayrı telefon numarası verdi. 3 telefonu da defalarca aramamıza rağmen bir türlü çağrılarımıza cevap verilmedi. Hafta sonu da olsa verilen bu numaralara bir muhatap bulamamamız bizleri hem üzdü hem de sinirlendirdi. İş başa düştü, güvercine artık biz bakacağız. İnşallah bir an önce eski sağlığına kavuşur ve uçabiliriz" dedi.