Batman’da bir sitenin güvenlik görevlileri bahçede yaralı buldukları ve hareketsiz yatan yaban güvercini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Batman Belde Mahallesinde site güvenlik görevlileri tarafından bulunan güvercini almak için ilgili adrese giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü hayvan koruma timi yaralı güvercini Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüp tedavi altına aldı.

Yaralı güvercinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.