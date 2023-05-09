Kayseri’de yaralı olarak bulunan ebabil kuşunun imdadına, Kocasinan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için oluşturulan Küçük Dostlar Ambulansı yetişti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız, Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz” dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunun bahçesinde vatandaşlar, yaralı halde ebabil kuşu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sol kanadında kırık tespit ettikleri yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Küçük Dostlar Ambulansı’yla Büyükşehir Belediyesi veteriner kliniğine götürüp, yetkililere teslim etti. Kırılan kanadı tedaviye alınan ve genel muayenesi yapılan ebabil kuşunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Küçük Dostlar Ambulansı ile örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, onlarca çeşit kedinin yer aldığı ’Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ projesini hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğunu gösteriyoruz. Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ gibi diğer hizmetlerimiz, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmalardır. Ayrıca ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, her mevsim sokak hayvanları ile doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında hizmete sunduğumuz ‘Küçük Dostlar Ambulansı’ aracıyla da ilçe genelindeki yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırılıp, tedavi edilmelerini sağlıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi ekiplerinin ebabil kuşuna yönelik gösterdiği ilgi ve hassasiyet vatandaşlar tarafından büyük takdir gördü. Çevre sakinleri ambulans hizmetiyle canlılara verdiği değerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.