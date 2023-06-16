Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaralı bir Ebabil kuşu bir vatandaşın bahçesine sığınması sonrası Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından tedavisinin yapılması için havyan hastanesine teslim edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı merkezini arayan Koray Apaydın isimli vatandaş, Menteşe İlçesinde bulunan evinin önünde uçamayan ebabil kuşu bulduğu ihbarı yaptı. İhbar sonrası belirlenen adrese Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi.

Ebabil kuşu HAYDİ Timi tarafından vatandaştan teslim alınarak tedavisinin yapılması ve gerekli bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde Gökova Hayvan Hastanesine ekiplerine teslim edildi.

Gökova Hayvan Hastanesi tarafından tedavi altına alınan ebabil kuşu tedavisinin ardından doğal yaşama tekrar salınacak.