Kayseri’de yaşayan Meryem Çalık, Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak kalça kemiği kırılan depremzede kadını ve çocuğuna evini açtı. Depremzede kadına ve kızına anne şefkatiyle bakan Çalık, “İnşallah onlar bizden memnun kalırlar da, Allah’ta bizden memnun kalır” dedi.

Kayseri’de yaşayan Meryem Çalık, Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak kalça kemiği kırılan depremzede kadını ve çocuğuna evini açtı. Depremzede kadına ve kızına anne şefkatiyle bakan Çalık, “İnşallah onlar bizden memnun kalırlar da, Allah’ta bizden memnun kalır” dedi.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede birçok vatandaş hem tedavi için hem de deprem bölgesinden uzaklaşmak için ayrıldı. Kahramanmaraş’taki depremin ardından yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi’nde eşiyle beraber tedavi altına alınan 26 yaşındaki Kübra Kekeç de, hastanede gönüllü olarak refakatçilik yapan 53 yaşındaki Meryem Çalık ile tanıştı. Çalık, depremzede kadının taburcu olmasının ardından gidecek yeri olmayınca evini açtı. 1 yaşındaki kızı ve yaralı Kübra Kekeç’i evinde ağırlayan Çalık, adeta anne şefkati gösteriyor.

“İnşallah onlar bizden memnun kalırlar da, Allah’ta bizden memnun kalır”

Meryem Çalık, “Tanışmamız tesadüf oldu. Kayseri Şehir Hastanesine gönüllü olarak refakatçi gitmiştim. Oğlumun arkadaşının kuzeni çıktı. Aldık ve eve geldik. Kendilerinden çok memnunum. Bunlar gelince evime huzur, bereket ve neşe geldi. Depremi bize unutturdular. Gökçe’de her şeyi bize unutturdu. Onu çok seviyoruz. İnşallah onlar bizden memnun kalırlar da, Allah’ta bizden memnun kalır. Herkesin evine bir depremzede aile almasını istiyorum. Kimse ortada kalmasın. Ev kiralarını da 9 bin TL yapmışlar. Fırsatçılara fırsat vermeyelim. Hiç kızım yoktu, Kübra benim kızım oldu. Gelinlerime görümce oldu. Ben kendisini çok seviyorum” dedi.

“Geçen yıl annemi kaybetmiştim. Allah bu yıl bana bir tane daha anne verdi”

Depremzede Kübra Kekeç de, “Deprem günü evimizde 7 kişiydik. Depreme uykuda uyandık. Ablamın bağırmasıyla uyandım. Hepimiz hemen bir çocuğa koştuk. Çocukları alır almak üzerimize hemen moloz düştü. Çok aşırı derecede sallanıyordu. Kaçma fırsatımız olmadı. O gece duyduğum seslerin hiçbiri kulağımdan çıkmıyor. Aşırı derecede etkilendik. Enkazın altından çıkmaya çabaladım ama çıkamadım. Erkek kardeşimde göçük altında kalmıştı ama o bir şekilde çıktı. Çıktıktan sonra hepimizi o kurtardı. Buraya Kahramanmaraş merkezden geldim. Hastanede Meryem annem ile tanıştım. Bana çok yardımcı oldular ve evlerini açtılar. Çok iyi bakıyorlar. Annem kadar çok iyi baktılar. Onları çok seviyorum. Geçen yıl annemi kaybetmiştim. Allah bu yıl bana bir tane daha anne verdi” ifadelerini kullandı.