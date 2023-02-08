MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yaralı depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’ya getirildi” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde yaralı depremzede vatandaşların tahliyesinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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