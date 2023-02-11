Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, meydana gelen depremlerde yaralanarak, Bilecik’e getirilen depremzedeleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, meydana gelen depremlerde yaralanarak, Bilecik’e getirilen depremzedeleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Dr. Kızılkaya, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adıyaman’dan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi için getirilen 72 yaşındaki İsmihan teyzeyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Kızılkaya ziyaret esnasında depremzede ile bir süre sohbet ederek, “Her türlü ihtiyacınızı karşılamak bizleri çok mutlu edecektir. Bizleri birer evlat olarak görün ve sıkıntılarınızı paylaşmaktan çekinmeyin tedavinizin her sürecinde yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.