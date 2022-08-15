Tunceli’de yol üzerinde yaralı olarak bulunan dağ keçisi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı dağ keçisinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Tunceli’de jandarma tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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