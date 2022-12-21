Tunceli’de yaralı halde bulunan dağ keçisi, jandarma tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaban keçisinin tedavi edilmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli’de yaralı halde bulunan dağ keçisi, jandarma tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaban keçisinin tedavi edilmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli’nin Pertek İlçesi Bulgurtepe mevkiinde yaralı dağ keçisi gören vatandaşlar, durumu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından keçiyi koruma altına aldı. Yaban keçisinin tedavi ve bakımının tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.